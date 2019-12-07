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суббота, 07 декабря 2019 16:24

Энди Руис и Энтони Джошуа проведут главный бой года в супертяжелом весе

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Сегодня вечером на "Diriyah Arena" в городе Эд-Дирийя, Саудовская Аравия, состоится масштабный турнир профессионального бокса. Центральным событием станет бой-реванш между американцем Энди Руисом-младшим и британцем Энтони Джошуа. 1 июня последний потерпел сенсационное, первое в карьере, поражение - техническим нокаутом в седьмом раунде - и теперь попытается вернуть себе три чемпионских титула по основным версиям (WBA, WBO, IBF). И доказать, что предыдущий бой был досадным недоразумением. Телеканал "Интер" покажет несколько боев из Саудовской Аравии. Начало программы "Большой бокс" в 21:30. Gazeta.ua выделяет некоторые важные детали сегодняшнего мегафайта.

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Главный вопрос - удалось ли Джошуа ментально восстановиться после тяжелого поражения. Энтони в течение боя четыре раза побывал в нокдауне и выглядел деморализованным. В идеале он должен был провести несколько восстановительных поединков чтобы вернуть себе уверенность. Но воспользовался опцией контракта о немедленном матче-реванше. Видимо, Энтони и сам точно не знает, как будет вести себя в ринге после предыдущего разгрома. Поэтому делать прогнозы на такой бой непросто. Но мы решимся на него в заключительной части статьи.

Для Джошуа бой из серии "Пан или пропал". Второе подряд поражение, если и не заставит его повесить перчатки на гвоздь, то очень сильно подкосит его карьеру, ударит по амбициям и может надломить его, как боксера.

Результаты взвешивания внушают оптимизм болельщикам Джошуа. Он ожидаемо оказался легче, чем в предыдущих боях - 107,9 кг. В первом поединке с Руисом Энтони весил 112,5 кг, перед боем с Владимиром Кличко в апреле 2017 года - 113,4 кг. Зато американец удивил. Несмотря на заявления и намерения похудеть, он потолстел со времени предыдущего боя почти на 7 кг - 128,4 кг против 121,6 кг. Разница в весе между соперниками составила более 20 кг. При том, что Джошуа на 10 см выше.

Разница в весе между соперниками составила более 20 кг. При том, что Джошуа на 10 см выше

О масштабе боксерского события красноречиво говорят цифры. Общая выручка организаторов поединка составит $125 млн, в том числе $30 млн - от Саудовской Аравии, $50 млн - от продажи платных трансляций, $25 млн - от стримингового сервиса DAZN и по $10 млн - от телевещателей и спонсоров. За матч-реванш претендент Джошуа заработает $88 млн (до вычета налогов) чемпион Руис - сравнительно скромные $12 млн. "Чистыми" Джошуа получит около $60 млн и это один из крупнейших гонораров в истории бокса.

ТОП-10 рекордных гонораров:
1. Флойд Мейвезер за бой с Конором МакГрегором (2017) - $275 млн;
2. Флойд Мейвезер за бой с Мэнни Пакьяо (2015) - $250 млн;
3. Мэнни Пакьяо за бой с Флойдом Мейвезером - $150 млн;
4. Конор МакГрегор за бой с Флойдом Мейвезером - $100 млн;
5. Флойд Мейвезер за бой с Саулем Альваресом (2013) - $80 млн;
6. Энтони Джошуа за реванш с Энди Руисом (2019) - $60 млн;
7. Оскар Де Ла Хойя за бой с Флойдом Мейвезером (2007) - $52 млн;
8. Сауль Альварес за бой с Сергеем Ковалевым (2019) - $35 млн;
9. Эвандер Холифилд за реванш с Майком Тайсоном (1997) - $33 млн;
10. Майк Тайсон за реванш с Эвандером Холифилд (1997) - $30 млн.

Рискнем предположить, что Джошуа все-таки сумел психологически справиться с поражением и переварить его. С помощью Владимира Кличко, в частности. Наверное, он не будет форсировать события, попробует перебоксировать соперника с дистанции и не пойдет на обострение. По крайней мере на начальной стадии боя. Но после основательной разведки он таки попадет и уже не отпустит соперника - как в третьем раунде первого боя. Прогнозируем победу Джошуа нокаутом в средних раундах.

Руису и Джошуа по 30 лет. У них по одному поражению. Руис выиграл 33 поединка (22 нокаута). У Джошуа 22 победы (21 нокаут).

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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