"Ему просто повезло" - Ломаченко о поражении от Лопеса

Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу решением судей. Фото: twitter.com/trboxing

Украинский боксер Василий Ломаченко считает, что Теофимо Лопесу повезло в бою за звание абсолютного чемпиона в легком весе.

Ломаченко считает, что теперь американец должен дать ему право на реванш, чтобы доказать закономерность своей победы.

"Я бы хотел провести матч-реванш с Лопесом, и если он говорит, что победит меня 100 раз в 100 боях, то пусть доказывает это! Если он думает, что настоящий чемпион, хотя в этом бою ему просто повезло, то пусть встретится со мной снова. Лопесы (Теофимо и его отец, - Gazeta.ua.), Вероятно, смотрели бой на следующий день, и они понимают, что им повезло, когда в ту ночь была поднята их рука", - цитирует Василия The Ring.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко рассказал, когда проведет следующий бой

В ночь с 17 на 18 октября Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял 3 чемпионские пояса.