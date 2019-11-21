Эмоциональное видео из раздевалки сборной после ничьей с Сербией

Артем Беседин спас сборную Украины на последних секундах игры от поражения. Фото: ФК "Динамо"

Украинская ассоциация футбола опубликовала на официальном канале в YouTube видео из раздевалки сборной Украины после матча против Сербии в квалификации Евро-2020.

Игроки сборной и тренерский штаб поздравляли друг друга с положительным результатом Также на видео попали моменты встречи сборной в аэропорту "Борисполь", сообщает "24 канал"

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Сборная Украины 17 ноября вырвали ничью в матче против Сербии на последней минуте встречи. Благодаря этому результату сборная Украины попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020.