Экс-звезда "Шахтера" попрощался со своим клубом и может вернуться в Украину

Дарио Срна возвращается в "Шахтер" только уже не в роли футболиста

Экс-защитник "Шахтера" Дарио Срна попрощался с итальянским "Кальяри" и вскоре расскажет о своем будущем.

"Трудно найти правильные слова, которыми я мог бы выразить гордость за то, что играл в таком клубе в конце своей футбольной путешествия. Этот год, который я провел среди вас, останется для меня особенным.

Как человек и спортсмен, я никогда не забуду поддержку и дружбу, которые испытывал в "Кальяри", никогда не забуду любовь болельщиков и всех в клубе. Желаю вам всего наилучшего в ближайшие дни и года, как на поле, так и за его пределами. "Кальяри", я останусь твоим поклонником навсегда ", - написал Срна на своей странице в Инстаграм.

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Напомним, экс-игрок "Шахтера" прибудет в Киев, где проведет пресс-конференцию, на которой объявит о своем будущем. Хорватское издание "Net.hr" считает, что место проведения пресс-конференции не случайно, ведь Срна собирается объявить о завершении карьеры футболиста и перейти на должность функционера в "Шахтере".