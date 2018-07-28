Экстрим и горы: в Европе поздравили чемпионку из Украины

Автор: isport.ua Ирина Попова стала чемпионкой Европы-2018

Украинская велогонщица Ирина Попова стала чемпионкой Европы-2018 по маунтинбайку в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Ирина Попова прошла квалификацию только с 14-м результатом, сообщает isport.ua.

Однако, во время соревнований девушка выиграла свои заезды в четвертьфинале, полуфинале и большом финале.

Медаль Поповой стала первой для Украины на этом первенстве Старого Света.

Чемпионат Европы-2018 проходит в австрийском Граце.

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Чемпионка Европы-2017 Дарья Билодид на турнире Гран При Загреба победила россиянку Ирину Долгову и завоевала золото. 17-летняя украинка приехала на Гран При Загреба в качестве пятого номера мирового рейтинга.

Автор: isport.ua Ирина Попова стала чемпионкой Европы-2018