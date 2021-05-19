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Экс-тренера "Баварии" уговаривают возглавить "Барселону"

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Экс-тренера &quot;Баварии&quot; уговаривают возглавить &quot;Барселону&quot;
В прошлом году Флик разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов – 8:2. Фото: Reuters

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик может возглавить "Барселону", сообщает Marca. Он контактирует с президентом клуба.

По информации источника, руководство каталонского клуба хочет видеть Флика на посту главного тренера основной команды. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта контактирует с немецким специалистом и пытается уговорить его возглавить команду. Ранее сообщалось, что Флик, который покинет "Баварию" по окончании текущего сезона, возглавит сборную Германии после чемпионата Европы, однако на данный момент между сторонами нет заключённого соглашения.

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Действующим тренером "Барселоны" является Рональд Куман. Ранее появилась информация, что каталонский клуб принял решение уволить специалиста по окончании сезона-2020/2021. Такое решение было принято после поражения команды в матче 37-го тура испанской Примеры с "Сельтой" (1:2). Проиграв в этом матче, сине-гранатовые потеряли даже математические шансы на чемпионство.

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