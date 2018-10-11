Экс-тренер "Олимпика" рассказал, из-за денег ли покинул клуб

Санжар 5 лет возглавлял донецкий клуб. Фото: ФК "Олимпик"

Бывший главный тренер донецкого "Олимпика" Роман Санжар рассказал, почему решил покинуть свой пост.

"Все просто. Я готов повторить то, что сказал президент. Готов повторить все эти слова. Клубу и мне нужны перемены. Мы к этому пришли, это не спонтанное решение.

И результаты тоже на это влияют. Они были не самыми плохими. Но президент хотел перемен, я тоже для себя… Поэтому здесь не нужно ничего выдумывать, никаких конфликтов. Пишут о зарплатах, о том, что я недоволен контрактом… Это все не так.

Каждый захотел перемен. Мы сели, поговорили, остались друзьями, все нормально.

Дело вовсе не в финансах. Я не знаю, откуда взялась эта информация. Хочу сказать, что за все время моей работы в "Олимпике" я ни разу не обсуждал свой контракт с президентом. Какие цифры он назначал, такие и были. Ни разу я не обсуждал с ним цифры. Финансовый вопрос в наших отношениях стоит на самом дальнем плане", - сказал 39-летний Санжар FootballHub.

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Санжар возглавлял "Олимпик" в течение 5 лет - с 2013-го по 2018-й годы.