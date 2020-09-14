Экс-тренер "Динамо" возглавит "Днепр-1"

Игорь Йовичевич имеет опыт работы в Украине. Фото: ФК "Динамо" Загреб

Бывший тренер "Динамо" Загреб Игорь Йовичевич станет новым наставником "Днепр-1".

Хорватский тренер уже формирует команду помощников для работы в Украине.

"Йовiчевичу предложили возглавить" Днепр-1 ". Согласится или нет? Насколько мне известно, он уже собирает помощников и консультируется с ними, чтобы переехать в Днепр. Осталось там согласовать определенные финансовые условия и вполне возможно, что Йовичевич уже в ближайшие дни может возглавить Днепр 1 ", - рассказал журналист Игорь Цыганик в программе FootballHub

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Игорь Йовичевич известен тем, что в Украине два года возглавлял львовские "Карпаты". В Хорватии работал в системе "Динамо" Загреб. В июле тренера уволили.