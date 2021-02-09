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вторник, 09 февраля 2021 13:54

Экс-тренер "Динамо" возглавит аутсайдера первой лиги

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Экс-тренер &quot;Динамо&quot; возглавит аутсайдера первой лиги
Вадим Евтушенко с лета без работы. Фото: Александр Попов.

Бывший помощник главного тренера "Динамо" Вадим Евтушенко возглавит херсонский "Кристалл".

Мэр Херсона Игорь Колихаев хочет видеть, бывшего динамовца в должности наставника местного клуба, сообщает "Мост".

"Я пригласил, во вторник приедет Евтушенко. "Динамо" Киев, помните? Чтобы все-таки он стал тренером футбольного клуба "Кристалла", - сказал Колихаев.

Евтушенко в прошлом сезоне работал ассистентом Алексея Михайличенко в "Динамо". Также был помощником главного тренера сборной Украины. Возглавлял "Зирку", "Ворсклу", "Динамо-2" и "Черкасский Днепр".

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Херсонский "Кристалл" занимает последнее место в первой лиге, набрав лишь 4 очка в 16 матчах.

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