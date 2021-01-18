Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках системы VAR

Систем видео повторов начала активно внедряться в футболе.
Журналист Кирилл Крыжановский рассказал о недостатках и преимуществах VAR.
"Главное преимущество - исключение грубых ошибок (например, очевидных офсайдов при голевых ситуациях).
Главный недостаток - нерациональное использование и принятия решений по стоп-кадров, которые ухудшают реальную ситуацию и создают впечатление убийственных фолов там, где максимум желтая карточка.
Для Украины просмотр противоречивого момента с желтой карточкой - почти гарантия удаления. Создается впечатление, что арбитры боятся оставить в силе свое предыдущее решение, чтобы избежать обвинений в бессмысленном просмотре моментов", - сказал Крыжановский.
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Полную версию интервью Кирилла Крыжановского о системе VAR читайте в журналист "Краина" от 21-го января.
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