Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках системы VAR

Судейской бригаду Екатерины Монзуль считают одной из лучших в Украине. Фото: ФК "Заря".

Систем видео повторов начала активно внедряться в футболе.

Журналист Кирилл Крыжановский рассказал о недостатках и преимуществах VAR.

"Главное преимущество - исключение грубых ошибок (например, очевидных офсайдов при голевых ситуациях).

Главный недостаток - нерациональное использование и принятия решений по стоп-кадров, которые ухудшают реальную ситуацию и создают впечатление убийственных фолов там, где максимум желтая карточка.

Для Украины просмотр противоречивого момента с желтой карточкой - почти гарантия удаления. Создается впечатление, что арбитры боятся оставить в силе свое предыдущее решение, чтобы избежать обвинений в бессмысленном просмотре моментов", - сказал Крыжановский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монзуль вошла в тройку лучших арбитров десятилетия среди женщин

Полную версию интервью Кирилла Крыжановского о системе VAR читайте в журналист "Краина" от 21-го января.