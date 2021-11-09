Эксперт рассказал, будут ли проводить Кубок мира каждые два года

Действующим победителем Кубка мира является сборная Франции. Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters

ФИФА рассматривает возможность проведения Кубка мира раз в два года вместо четырех.

Футбольные функционеры думают о реформировании турнира, чтобы увеличить к нему интерес.

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"Кубок мира раз в два года – просто неуклюжая попытка ФИФА заработать еще больше. Календарь матчей и так загружен настолько, что хавбек "Барселоны" Педри за сезон-2020/21 наиграл 73 матча. Прямо сейчас он почти перманентно травмирован. Впрочем, это не интересно чиновникам, которые думают только о спонсорских деньгах.

В конце концов, вся политика ФИФА после ухода сэра Стэнли Роуза в 1974 направлена ​​лишь на обогащение, и не всегда честное. Джанни Инфантино в этом продолжатель традиций Жоау Авеланжа и Зеппа Блаттера. Именно последний придумал пустые турниры как Кубок конфедераций или клубный чемпионат мира, которые лишены спортивной составляющей и созданы только для выкачки денег у спонсоров. Джанни Инфантино пошел еще дальше и готов ради заработка замахнуться на почти столетнюю традицию проведения Кубка. От этого становится грустно, вот и все" – написал журналист Роман Синчук.



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