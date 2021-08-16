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понедельник, 16 августа 2021 22:01

Эксперт оценил "Шахтёр" накануне битвы за Лигу чемпионов

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Эксперт оценил &quot;Шахтёр&quot; накануне битвы за Лигу чемпионов
Александр Сопко предвкушает хорошую игру. Фото: footballua.tv

Бывший игрок "Шахтера" Александр Сопко ожидает противостояние с "Монако" со сдержанным оптимизмом.

- Есть хорошие предчувствия, что увижу интересную игру. Адреналин уже сейчас очень высок - ведь это игра уровня группового турнира Лиги чемпионов. Как ни странно, совсем нет тревоги за результат. Команда в еврокубках всегда показывает все лучшее, что имеет в своем арсенале. Если во внутреннем чемпионате тренер и игроки могут позволить себе поэкспериментировать, то в еврокубках будет предельная концентрация. Плюс гимн Лиги чемпионов, который мотивирует каждого игрока.

Я не стал бы выделять кого-то из состава "Монако". Особенно россиянина Головина. Это упрощенный подход. Здесь не то время и не то место, где можно об этом говорить. В матче не будет русских, а будут игроки "Монако". Так же не будет бразильцев или граждан Буркина-Фасо, а будут футболисты "Шахтера".

Игроков нашего клуба должен дополнительно мотивировать этот стадион и эти трибуны. Ведь именно в Монако ранее проходил розыгрыш Суперкубка Европы. Обе команды довольно известные в Европе и каждый заслуживает проход в следующий раунд. В итоге все решит лучший психологический настрой и индивидуальное мастерство каждого из игроков.

Я не был в "Шахтере" в 1979 году, когда клубы впервые встретились между собой в еврокубках, но много слышал об этих матчах от партнеров по команде. Тогда "Шахтер" позволил себе несколькоминутную паузу в игре в конце первого матча и поплатился. Надеюсь, завтра этого не будет.

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В 1979 году команды встретились в 1\32 финала Кубка УЕФА. "Шахтер" победил в Донецке - 2:1, но проиграл на выезде - 0:2 и выбыл из турнира.

Автор: Юрий Стригун
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