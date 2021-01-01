Эксперт назвал лучшего игрока сборной Украины в 2020 году

Футбольный эксперт Евгений Левченко считает Руслана Малиновского лучшим игроком сборной Украины в 2020 году.

По словам Левченко, вся сборная прогрессировала в прошлом году, но больше всего себя показал именно полузащитник "Аталанты".

"Вся наша команда в 2020-м прогрессировала. Однако, лучшим, на мой взгляд, был Малиновский. Его уровень игры всегда был на высоте, даже в проигранных поединках. Потенциал полузащитника еще не исчерпан. Этот футболист растет, прежде всего, в ментальном плане", - сказал Левченко в комментарии zbirna.com.

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Руслан Малиновский с лета 2019-го года вистпае за "Аталанту". К этому защищал цвета "Гента", "Зари", "Севастополя" и "Шахтера".