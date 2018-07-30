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понедельник, 30 июля 2018 18:12

Экс-нападающего "Динамо" выставили на трансфер

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Экс-нападающего &quot;Динамо&quot; выставили на трансфер
На Теодорчика не рассчитывают в "Андерлехт". Фото: UkraineFootball.net

Бывший форвард "Динамо" Теодорчик стал лишним в "Андерлехте". Бельгийский клуб решил продать польского нападающего, сообщает Nowinki Transferowe со ссылкой на бельгийские СМИ.

Это связано с уменьшением нагрузки на бюджет клуба.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуются французские "Нант" и "Бордо", а также турецкий "Галатасарай".

В прошлом сезоне 27-летний поляк сыграл 40 матчей, забил 15 голов и сделал 2 голевых паса.

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"Андерлехт" приобрел Теодорчик в "Динамо" за €4,5 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 7,5 млн.

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