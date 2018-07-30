Экс-нападающего "Динамо" выставили на трансфер

Бывший форвард "Динамо" Теодорчик стал лишним в "Андерлехте". Бельгийский клуб решил продать польского нападающего, сообщает Nowinki Transferowe со ссылкой на бельгийские СМИ.
Это связано с уменьшением нагрузки на бюджет клуба.
Ранее сообщалось, что форвардом интересуются французские "Нант" и "Бордо", а также турецкий "Галатасарай".
В прошлом сезоне 27-летний поляк сыграл 40 матчей, забил 15 голов и сделал 2 голевых паса.
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"Андерлехт" приобрел Теодорчик в "Динамо" за €4,5 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 7,5 млн.
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