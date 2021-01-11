Экс-лидер "Десны" покинет бельгийский клуб

Украинский форвард "Сент-Труйден" Александр Филиппов покинет бельгийский клуб.
"Сент-Трюйден" подписал форварда Иломбе Мбойо, который стал 5-м нападающим команды. Теперь клуб хочет избавиться от украинца, сообщает Voetbalprimeur.
В матче 20-го тура чемпионата Бельгии против "Брюгге" бывший форвард "Десны" не попал даже в заявку своей команды. Пока что неизвестно, будет ли это аренда или полноценный трансфер.
В прошлом сезоне Филиппов забил в УПЛ 16 мячей и стал 2-м бомбардиром чемпионата Украины.
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Александр Филиппов в конце сентября 2020-го стал игроком "Сент-Труйдена". За это время забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
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