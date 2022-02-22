Экс-игроку сборной Украины стало стыдно, что он говорит по-русски

Бывший футболист сборной Украины Игорь Пластун высказался относительно угрозы вторжения РФ на территорию Украины.

Игрок болгарского "Лудогорца" написал в своем Instagram, что ему стыдно.

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"Стыдно, что говорю по-русски", - отметил Пластун.

Также Игорь добавил фотографию флага Украины.

31-летний Пластун является воспитанником киевской "Оболони", в Украине также играл за "Карпаты".

В 2016 году перебрался в "Лудогорец", затем три года провел в бельгийском "Генте", после чего снова вернулся в болгарский клуб.

В составе национальной сборной Украины провел 4 матча.