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среда, 27 января 2021 06:11

Экс-игрок сборной Италии забил красивый гол в Серии А

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Экс-игрок сборной Италии забил красивый гол в Серии А
Джакомо Бонавентура провел 14 матчей за сборную Италии. Фото: Gettyimages.com.

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" дома победила "Кротоне" - 2:1.

"Фиорентине" нужно было реабилитироваться после поражения в предыдущем туре от "Наполи". Хозяева с самого начала начали форсировать события на поле.

Подопечные Чезаро Пранделли в первом тайме смогли забить дважды. Особенно красивым получился первый забитый мяч. Джакомо Бонавентура поймал мяч на линии штрафной и с лету направил его прямую в девятку ворот соперника.

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"Фиорентина" занимает 12-е место. Следующий свой матч команда проведет 29-го января против "Торино". Начало игры - в 21. 45.

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