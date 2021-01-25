Экс-игрок сборной Италии забил красивый гол в Серии А

Джакомо Бонавентура провел 14 матчей за сборную Италии. Фото: Gettyimages.com.

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" дома победила "Кротоне" - 2:1.

"Фиорентине" нужно было реабилитироваться после поражения в предыдущем туре от "Наполи". Хозяева с самого начала начали форсировать события на поле.

Подопечные Чезаро Пранделли в первом тайме смогли забить дважды. Особенно красивым получился первый забитый мяч. Джакомо Бонавентура поймал мяч на линии штрафной и с лету направил его прямую в девятку ворот соперника.

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"Фиорентина" занимает 12-е место. Следующий свой матч команда проведет 29-го января против "Торино". Начало игры - в 21. 45.