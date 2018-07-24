Экс-игрок "Шахтера" похвастался фото из оккупированного Донецка

Бывший хавбек донецкого "Шахтера" и "Мариуполя" Виталий Виценец поделился фотографией в соцсети

Фотография согласно геолокации сделана в парке "Роща" в оккупированном Донецке.

"Банька парит - здоровье дарит!", - подписал фото Виценец.

В ноябре прошлого года Виталий принял повторное решение о завершении карьеры футболиста. Причиной этому стали системные травмы, которые не позволяли игроку полноценно выступать на высоком уровне.

В "Мариуполя" Виталий Виценец перешел из "Шахтера", в составе которого провел 24 матча и забил два мяча. Затем были аренды в "Зарю", "Севастополь" и "Ильичевец", где он, собственно, и повредил колено в 2013-м.

Три года футболист боролся с травмой и вернулся на поле лишь в нынешнем сезоне. Сыграл восемь матчей в прошлом чемпионате и снова попал в лазарет, информирует ukr-footbal.org.ua.

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Виценец является воспитанником "Шахтера", провел более трех десятков поединков за молодежную и юношескую команды Украины.