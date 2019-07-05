Экс-игрок "Шахтера" надеется на вызов в сборную Украины с чемпионата России

Олег Данченко надеется на вызов в сборную Украины даже с чемпионата России

Защитник "Рубина" Олег Данченко рассказал о мотивах переезда в чемпионат России и желание играть за сборную Украины.

"Конечно, я понимал, какую реакцию вызовет мой переезд в Россию. Однако общественное мнение меня не особо интересовало. Российский чемпионат сильнее украинского, значит, если хочешь прогрессировать, лучше играть здесь. Если такой известный футболист, как Ярослав Ракицкий на такое решился почему я должен был отказываться?

Я не оставляю надежды, что в будущем можно будет пробиться в сборную и из российского чемпионата. Ну как, например, можно не вызывать Ярослава Ракицкого? Это все политика. Такой футболист точно пригодился бы национальной команде", - цитирует Данченко Sovsport.ru.

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Олег Данченко перешел из "Шахтера" в казанский "Рубин" этим летом. До этого играл в чемпионате России в составе "Анжи" и "Енисея".