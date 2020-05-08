Экс-игрок "Металлиста" заболел на коронавирус

Диего Соуза надолго не задержался в Украине. Фото: ФК "Металлист"

Экс-игрок "Металлиста" бразилец Диего Соуза заболел коронавирусом.

Бразильский "Гремио" сообщил о трех случаях заражения COVID-19. Среди них инфицирован только один футболист - полузащитник Диего Соуза, пишет "Сегодня".

Он будет изолирован от команды в течение следующих двух недель. Болезнь футболиста проходит в легкой форме. Игрок находится дома.

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Диего Соуза выступал за харьковский "Металлист" с 2013 по 2015 год. За это время провел 19 матчей, в которых забил 1 мяч.