Экс-игрок "Днепра" рассказал о жадности Коломойского

Шахов не был твердым игроком основы в "Днепре"

Полузащитник национальной сборной Украины Евгений Шахов вспомнил эпизод из своей карьеры - падение клуба "Днепр". Об этом пишет ua-football

Евгений заметил, что было лишь несколько игроков, которые могли себе позволить разговаривать с руководством клуба - Руслан Ротань, Евгений Селезнев и Роман Зозуля.

"У них было больше общения с руководством. Было общения с президентом через Русола, Стеценко. Кто-то даже sms-ки писал. Хотя личных встреч с командой не было", - отметил Шахов.

Евгений вспомнил, что после финала Лиги Европы некоторые ребята разговаривали с Коломойским, как и главный тренер Мирон Маркевич.

"Но это уже история с печальным концом", - добавил экс-игрок "Днепра".

Евгений добавил, что клуб не рассчитался с ним, как и со всеми остальными. Говорит, игрокам задолжали много денег.

У Шахова спросили, в какой момент он понял, что ситуация в "Днепре" вернула в неотвратимую сторону.

"Был момент, когда в течение 4-6 месяцев не платили деньги. Но мы до последнего верили, что рассчитаются, - говорит игрок. - Хоть какую-то половину. Мы в конце сезона так и предложили: "Отдайте нам хотя бы половину. Мы готовы даже на 50%, остаемся и работаем дальше". Но он на это не пошел. Тогда мы и поняли, что желания нет. Надо двигаться дальше, что-то искать".

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Евгений Шахов с "Днепра" перешел в греческий ПАОК, а оттуда - в итальянский "Лечче".