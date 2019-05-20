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понедельник, 20 мая 2019 15:01

Экс-игрок "Динамо" принес клубу солидную сумму

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Экс-игрок &quot;Динамо&quot; принес клубу солидную сумму
Юнес Беланда. Фото: https://dynamo.kiev.ua

"Галатасарай" за тур до окончания турецкой Суперлиги оформил чемпионство.

"Галатасарай" в 33 туре чемпионата Турции победил дома "Башакшехир" со счетом 2: 1. Именно этот матч решал судьбу чемпионства. Гости вышли вперед в первом тайме, но дважды пропустили после перерыва.

В случае получения чемпионства "Галатасарай" заплатит киевском "Динамо" бонус в размере 500 тыс. евро за трансфер Юнеса Беланда.

Эта победа позволила "Галатасараю" получить 22 чемпионство в своей истории. "Львы" за тур до окончания первенства опережают "Башакшехир" на 3 пункта, но обеспечили себе первое место благодаря победам в личных встречах.

https://football24.ua
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