Экс-игрок "Динамо" приговорен к двум годам за изнасилование

Бывший игрок киевского "Динамо" Андрес Эскобар проведет два года в тюрьме.
Футболист был осужден за изнасилование женщины в Исландии, сообщает Récord México.
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Колумбийский футболист был осужден за произошедший еще в сентябре 2021 года инцидент. Эскобар изнасиловал женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.
Сторона колумбийца обжалует приговор. Адвокат Эскобара уверен, что вины его подопечного в этом случае нет.
Нынешний клуб футболиста "Лейкнир" из Австралии отстранил вингера от команды.
В течение 2011-2018 годов Эскобара связывал контракт с Динамо. Однако заиграть в Киеве не смог, поэтому имел вояжи по арендам.
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