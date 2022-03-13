Экс-игрок "Динамо" приговорен к двум годам за изнасилование

Андрес Эскобас не смог сыграть в Украине. Фото: ФК "Эстудиантес"

Бывший игрок киевского "Динамо" Андрес Эскобар проведет два года в тюрьме.

Футболист был осужден за изнасилование женщины в Исландии, сообщает Récord México.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" предстанет перед судом из-за долгов за провальный трансфер

Колумбийский футболист был осужден за произошедший еще в сентябре 2021 года инцидент. Эскобар изнасиловал женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.

Сторона колумбийца обжалует приговор. Адвокат Эскобара уверен, что вины его подопечного в этом случае нет.

Нынешний клуб футболиста "Лейкнир" из Австралии отстранил вингера от команды.

В течение 2011-2018 годов Эскобара связывал контракт с Динамо. Однако заиграть в Киеве не смог, поэтому имел вояжи по арендам.