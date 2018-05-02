Экс-футболист "Динамо" согласился на работу в Венгрии

Селина радостно приветствуют в новом клубе. Фото: ФК МТК

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Селин заключил соглашение с венгерским МТК (Будапешт). Контакт вступит в силу 1 июля 2018-го. Рассчитан на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.

Другие условия договора пока не разглашают. Насколько известно, параллельно в Селина было предложение от греческого "Панатинаикоса", но он выбрал венгерский вариант.

Пресс-служба МТК, представляя Евгения Селина, акцентировала внимание на том, что 29-летний футболист является универсалом и ранее выступал за киевское "Динамо", а главное - за сборную Украины. В заголовок новости о приходе Селина в этот Будапештский клуб значится: "Мы получили подкрепление из сборной Украины!".

Воспитанник "Металлиста" сейчас выступает за греческий "Астерас", с которым подписал контракт в декабре 2016-го. Соглашение защитника с греческой командой действует до лета 2018-го, после чего он переберется в Венгрию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" согласовало контракт с футболистом из США

Селин имеет опыт выступлений в "Ворскле" и "Динамо". За полтавчан футболист выступал в течение 3 сезонов - за это время успел провести 74 матча и забить 6 мячей. За киевлян за 3 сезона сыграл 18 матчей - голами не отличался.