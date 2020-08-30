Экс-форвард "Шахтера" присоединился к "Заре"

Экс-форвард сборной Украины Александр Гладкий присоединился к "Заре" в Запорожье. Гладкий уже прошел медосмотр и приступил к тренировкам с командой. Сообщает sport.ua
Последним клубом Гладкого был турецкий "Адана Демиспор", контракт с которым у него закончился в начале августа.
Официальный сайт "Зари" пока не сообщает о переходе Гладкого. Сам футболист недавно сказал, что нужно пару дней подождать.
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