Экс-форвард "Шахтера" присоединился к "Заре"

Александр Гладкий играл за "Шахтер" и "Динамо". Фото google.com

Экс-форвард сборной Украины Александр Гладкий присоединился к "Заре" в Запорожье. Гладкий уже прошел медосмотр и приступил к тренировкам с командой. Сообщает sport.ua

Последним клубом Гладкого был турецкий "Адана Демиспор", контракт с которым у него закончился в начале августа.

Официальный сайт "Зари" пока не сообщает о переходе Гладкого. Сам футболист недавно сказал, что нужно пару дней подождать.

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