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воскресенье, 30 августа 2020 09:15

Экс-форвард "Шахтера" присоединился к "Заре"

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Экс-форвард &quot;Шахтера&quot; присоединился к &quot;Заре&quot;
Александр Гладкий играл за "Шахтер" и "Динамо". Фото google.com

Экс-форвард сборной Украины Александр Гладкий присоединился к "Заре" в Запорожье. Гладкий уже прошел медосмотр и приступил к тренировкам с командой. Сообщает sport.ua

Последним клубом Гладкого был турецкий "Адана Демиспор", контракт с которым у него закончился в начале августа.

Официальный сайт "Зари" пока не сообщает о переходе Гладкого. Сам футболист недавно сказал, что нужно пару дней подождать.

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Команда Виктора Скрипника во время паузы в чемпионате тренируется в Запорожье.

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Дата
30
августа

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