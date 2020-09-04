Экс-форвард "Шахтера" оказался в центре расистского скандала

Луис Адриано 8 лет играл за "Шахтер". Фото: football.ua

Бывший форвард "Шахтера" Луис Адриано оказался в эпицентре расистского скандала.

Инцидент вспыхнул после финального свистка матча чемпионата Бразилии между "Палмейрасом" и "Интернасьонал", пишет sport.ua

Еще по ходу игры между нападающим "Палмейрас" и хавбеком "Интернасьонала" Матеусом Юсса возникали недоразумения, которые вылились в выяснение отношений после матча.

Телевизионные камеры зафиксировали характерные движения пальцев Луиса Адриано в адрес Юсса. Вероятно, таким образом экс-форвард "Шахтера" пытался дать понять оппоненту, что тому стоит поменьше говорить.

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Вскоре Юсса в соцсетях заявил, что сказал Луису Адриано фразу: "Что случилось, негр?" Это вызвало гневную реакцию форварда "Палмейрас". При этом хавбек "Интернасьонала", который также является темнокожим, пояснил, что не считает цвет своей кожи оскорблением, так же как и все производные от этого слова. Поэтому не видит, чем мог обидеть Адриано. Также Юсса констатировал, что "быть черным - это не оскорбление, а повод для гордости".

Луис Адриано 8 лет защищал цвета донецкого "Шахтера". Также играл за "Милан" и московский "Спартак". С 2019 выступает за "Палмейрас".