Экс-чемпион мира по боксу проведет три года за решеткой

Феликс Штурм проведет 3 года в тюрьме за неуплату налогов. Фото: rtl.de

Немецкий боксер Феликс Штурм приговорен к трем годам тюрьмы.

Штурма осудили по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает Spiegel

Суд Кельна признал виновным боксера виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1 млн евро.

Штурм заключил договор со швейцарским маркетинговым агентством, под прикрытием которого под видом получения консультационных услуг выводил деньги на свои счета в Швейцарии.

Адвокаты боксера надеялись на условный срок, однако суд отметил, что такое наказание по обвинению в уклонении от уплаты налогов не предусмотрено. Штурм будет отбывать наказание в тюрьме открытого типа, где заключенным разрешено покидать для занятия своей профессиональной деятельностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Из-за наркотиков я избил семь проституток" - Майк Тайсон

41-летний Феликс владел чемпионскими поясами по версиям WBO и IBF. Двукратный чемпион Германии. Провел 49 боев в профессиональной карьере, получив 40 побед (18 нокаутом). Феликс 6 раз проигрывал, еще трижды его бои завершались ничьей.