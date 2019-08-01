Экс-чемпион мира по боксу 6 лет насиловал дочь

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Карлос Балдомира осужден на 18 лет за сексуальное насилие над 14-летней дочерью.

Судом были доказаны эпизоды насилия над девочкой с 8-летнего возраста, сообщает BoxingScene.

Психологи, работавшие с ней, пришли к выводу, что ребенок рассказал логическую и связную историю, а не придумал ее.

На Балдомира заявила в полицию его экс-супруга - мать жертвы насилия. Далее в дело были добавлены показания еще 13 человек.

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Карлос Балдомира - аргентинский боксер. Обладатель пояса WBC в 2006-м в полусреднем весе. В 2016-м задержан по обвинению в сексуальных домогательствах к собственной дочери. В 2019-м получил 18 лет тюрьмы.