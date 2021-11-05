Эффективный удар через себя - Зозуля забил первый гол за "Фуэнлабраду"

Роман Зозуля шесть лет выступал в Испании. Фото: ФК "Альбасете"

В матче 14-го тура Сегунды "Лас-Пальмас" победил "Фуэнлабраду" – 2:1

Хозяева дважды отличились в конце первого тайма.

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В перерыве на поле появился Роман Зозуля. Бывший форвард сборной Украины в конце матча вернул свою команду в игру. Кукушка забил красивым ударом через себя с нескольких метров после подачи углового.

Шансы отыграться гости потеряли после удаления защитника Диаса, получившего две желтых карточки за споры с арбитром.

Роман Зозуля выступает за "Фуэнлабраду" с лета 2021 года. В составе команды украинец провел 13 матчей и забил один гол. В Испании Зозуля выступал за "Бетис" и "Альбасете". В Украине защищал цвета "Динамо" и "Днепра".