Джошуа ждет решения Усика

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Бой против чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа зависит от решения Александра Усика.

Промоутер британца Эдди Хирн рассказал о ходе переговоров с украинцем.

"Усик - наше приоритетный выбор. А мы предпочитаем не отказываться от своих титулов. Мы сделали Усику честное, на наш взгляд, предложение. Поэтому никаких договоренностей у нас пока нет. Джошуа хочет провести с ним бой, мы все этого хотим. Но если договориться не удастся, то мы пойдем другим путем.

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Джошуа никогда раньше не отказывался от боя с обязательным претендентом, он никого не избегал. То же самое и с Усиком. Без проблем, он проведет с ним бой. Он не отказывается, он его не боится. Мы его не боимся.

Думаю, мы можем закрыть сделку даже сегодня - если команда Усика примет наше предложение. Альтернативный вариант? Их несколько: реванш с Диллианом Уайтом, третий бой с Энди Руисом или схватка с Луисом Ортисом. Но Усик остается приоритетом", - сказал Хирн в интервью IFL TV.

Бой между Джошуа и Александром Усиком может против в августе 2021 года. Последним соперником украинском был Дерек Чисора. Усик победил британца единогласным решением судей. Суд постановил, что Тайсон Фьюри должен провести третий бой против Деонтоя Уайлдер. Таким образом бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Джошуа и Фьюри перенесут на конец года.