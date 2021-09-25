Джошуа - Усик. LIVE

Усик еще не уступал на профессиональном ринге. Фото: Reuters

Сегодня около полуночи в Лондоне на новом фантастическом Tottenham Hotspur Stadium начнется грандиозный, один из самых ожидаемых боксерских поединков 2021 года. В нем двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, обладатель трех чемпионских титулов по основным версиям, 31-летний британец Энтони Джошуа встретится с бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе, украинцем Александром Усиком, 34 года. Оба - олимпийские чемпионы Лондона-2012. Джошуа побеждал в супертяжелом весе, Усик - в первом тяжелом.

Фаворитом боя является Джошуа - он имеет преимущество в габаритах, ударной мощи, физической силе и опыте боев с элитными соперниками в хэвивейте. До сих AJ провел 25 поединков среди профессионалов - имеет 24 победы, 22 нокаута и одно поражение нокаутом. Его успел закрыть в тому же, 2019-м, году, реваншировавшись в бою с американцем Энди Руизом-младшим. Усик пока идет без поражений. В его активе 18 победных боев, 13 из которых нокаутом. Козыри украинского боксера - отличная ручная скорость, работа ног, боксерский IQ и Анатолий Ломаченко, который готовил его к этому бою и, наверное, будет секундировать ему во время него.

Накануне состоялось официальное взвешивание боксеров. Британец ожидаемо оказался значительно тяжелее. Его вес 108,8 кг - ровно столько же, как и в предыдущем бою с болгарином Кубратом Пулевым. Усик показал рекордные для себя 100,2 кг - на 1,8 кг больше, чем в предыдущем поединке с британцем Дереком Чисорой.

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В Лондоне досрочно завершился главный бой андеркарта между Лоуренсом Околи и Диланом Прасовичем. И уже следующим в ринг должны выйти Джошуа и Александр Усик. Но этого момента еще нужно немного подождать. Добавим, что в андеркарте нынешнего вечера бокса провели бои два украинца. Даниэль Лапин одержал победу по очкам над поляком Павлом Мартынюком, а Максим Продан проиграл разделенным судейским решением албанцу Флориани Марку и потерял титул интернационального чемпиона по версии IBF в полусреднем весе