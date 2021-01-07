Джошуа рассказал, как долго планирует боксировать

Энтони Джошуа в шаге от звания абсолютного чемпиона мира. Фото: REUTERS

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа не планирует надолго задерживать боксе.

Джошуа хочет завершить профессиональные выступления через 5 лет.

"Я не в начале своей карьеры. Подходит ее конец.

Я не тот, кто живет моментом и думает, что нужно все и сразу. Я всегда планирую заранее.

Осталось 5 лет, и это по сути олимпийский цикл. У меня есть олимпийский цикл и еще немного, так что, когда вы увидите следующую Олимпиаду, я буду близок к завершению карьеры, и придет следующее поколение", - сказал Джошуа в комментарии Sky Sports.

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Следующий бой Энтони Джошуа проведет в начале 2021-го года против Тайсона Фьюри.