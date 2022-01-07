Джошуа рассказал, благодаря чему планирует побить Усика

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о подготовке к реваншу с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком.

Британский боксер планирует кардинальные изменения в своей подготовке, чтобы избить Усика.

"Я предан человек. Я верю, что преданность очень важна. Все это время я тренировался в Шефилде, но я хорошо поговорил со своим тренером, и я хочу попробовать что-нибудь новое, хочу попробовать новое окружение.

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Возможно, я могу провести подготовительный сбор в Дубае, возможно, я могу провести тренировки в Африке, в Америке – просто новая среда, чтобы снова вдохновиться и взять штурмом супертяжелый дивизион.

Сейчас пришло такое время в моей карьере, когда я собираюсь заняться настоящей работой и пойти на некоторые жертвы.

Все хорошо, каждая вещь будет иметь смысл в дальнейшем, но прямо сейчас я намерен погрузиться в новое окружение, поработать с новыми тренерами и отправиться на войну. У меня настроение воина", – сказал Джошуа в комментарии The Mirror.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.