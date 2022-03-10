Джошуа ищет себе соперника вместо Усика

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Британский боксер Энтони Джошуа ищет себе соперника вместо Александра Усика.

Джошуа намерена провести промежуточный бой, поскольку реванш с Усиком сейчас невозможен, сообщает Sky Sports.

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Усик сейчас находится в Украине, где помогает отражать агрессию России.

А вот Джошуа ищет себе соперников, чтобы не совершать большие паузы между боями. Среди вариантов рассматриваются Джо Джойс и Отто Валлин.

Осенью 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Реванш между боксерами должен был состояться в первой половине 2022 года.