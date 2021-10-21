Джошуа ищет нового тренера

Энтони Джошуа потерял три чемпионских пояса. Фото: REUTERS

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 31-летний Энтони Джошуа ищет нового наставника.

Британский боксер завершил свое сотрудничество с тренером Робом МакКрэкен, сообщает Boxingnews 24.

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Сейчас Джошуа находится в США, где проводит поиск нового наставника. Среди кандидатов - Ронни Шилдс, Эдди Рейносо, Роберто Гарсия и Вирджил Хантер.

Пока британец не определился со своим выбором. Одним из главных кандидатов называли Рейносо, который работает с Канело Альваресом, но проблема в том, что тренер почти не говорит по-английски.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести в феврале.