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среда, 30 октября 2019 09:48

"Джошуа и Руис представляют лигу мешков" – Фьюри

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&quot;Джошуа и Руис представляют лигу мешков&quot; – Фьюри
Тайсон Фьюри известен своими скандальными оценками возможных соперников

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что все свои поединки теперь будет проводить в США. Также британец высказался о реванше между Энди Руисом и Энтони Джошуа. Об этом сообщает sport.ua

"Руис и Джошуа? Они оба мешки, они не в моей лиге. Моя мама всегда говорила: если ты не можешь сказать ничего хорошего, не говори этого вообще, так что я просто буду держать рот на замке.

Все свои бои теперь буду проводить в США. Так что, если Джошуа не захочет лететь в Америку, что неудивительно после их прошлого боя, то нашей встречи придется ждать долго", - сказал Фьюри.

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В последнем топовом поединке Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера судьи зафиксировали ничью.

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