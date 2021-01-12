Джошуа готов отдать 3 чемпионские пояса

Энтони Джошуа хочет стать абсолютным чемпионом мира. Фото: REUTERS

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа готов отказаться от 3 чемпионских поясов.

Британский боксер пойдет на такой шаг, если ему не дадут провести объединительный бой против Тайсона Фьюри, рассказал промоутер Эдди Хирн.

"Если все будут умные и адекватные, то мы найдем решение. Энтони мечтает о бое с Фьюри, и мы сделаем все, чтобы он состоялся.

Но в заложниках мы находиться не будем. Если нас заставят сделать вакантным один пояс, то мы, вероятно, отдадим все 3 пояса и скажем: разбирайтесь теперь с этим сами", - цитирует промоутера боксера BoxingScenе.

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Энтори Джошуа и Тайсон Фьюри должны провести бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Поединок должен состояться в мае-июне 2021-го.