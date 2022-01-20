"Дженоа" не расторг контракт с Шевченко

Андрей Шевченко не смог задержаться в Серии А. Фото: ФК "Дженоа"

Аутсайдер Серии А "Дженоа" не расторг контракт с 45-летним украинским тренером Андреем Шевченко.

Бывший тренер сборной Украины находится на контракте с грифонами и получит зарплату, рассказал журналист Игорь Бурбас.

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"Никаких 20 миллионов евро компенсации штаб украинского коуча не получил. Не верьте сплетням! Как да, спросите вы? Очень просто.

Шевченко продолжит находиться на контракте с "Дженоа", пока не найдет нового места работы. Соответственно, спешить с трудоустройством насущной нужды нет. Сами понимаете – зарплата ежемесячно в полном размере будет выплачиваться вплоть до лета 2024-го. К слову, чистыми она составляет 2,3 млн. евро в год. Еще 1 млн. Шева должен был получить бонус, если бы сохранил прописку в Серии А. Но не суждено было. Руководство решило иначе и теперь будет удерживать на балансе весь штаб украинца, обходящегося клубу в 7 млн. годовых.

К слову, Шевченко – уже третий алленатор, который сейчас на действующем контракте у "Дженоа" и отстранен от управления командой", – говорится в сообщении.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл в ничью и один раз проиграл. В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.