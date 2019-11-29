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пятница, 29 ноября 2019 14:01

"Дыминский полгода не финансирует "Карпаты" – журналист

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&quot;Дыминский полгода не финансирует &quot;Карпаты&quot; – журналист
Петр Дыминский до сих пор находится за границей после резонансной аварии, в которой погибла молодая женщина

Ведущий программы "ТаТоТаке" Сергей Болотников сообщил, что, по его информации, инвестор львовских "Карпат" Петр Дыминский уже полгода не финансирует клуб. Об этом пишет ua-football.com

"Поэтому" Карпаты "живут на деньги, которые заработали раньше.

"А этой зимой собираются продавать футболистов, чтобы дотянуть хотя бы до конца сезона", - отметил Болотников.

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"Карпаты" находятся на предпоследнем 11 месте в чемпионате Украины. В активе львовского клуба - 11 баллов.

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