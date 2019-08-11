Двукратный олимпийский чемпион по боксу дебютировал в профи с неожиданного поражения

Робейси Рамирес начал профессиональную карьеру с поражения

Двукратный олимпийский чемпион Робейси Рамирес потерпел поражение в первом поединке на профессиональном ринге.

Бой в полулегком весе (до 57,2 кг) против американца Адана Гонсалеса завершился сенсационной победой андердога.

Уже в стартовом раунде Гонсалесу удалось отправить лидера в нокдаун, подловив его левым хуком. Рамирес поднялся и не выглядел ошеломленным.

В следующих раундах боксеры устраивали обмены ударов, и инициатива переходила от одного бойца к другому. Поединок прошел всю отведенную дистанцию ​​в 4 раунда.

Однако, более активным был Адан Гонсалес, что и позволило ему победить раздельным решением судей со счетом 39:36, 40:35 (Гонсалес) и 39:37 (Рамирес).

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Робейси Рамирес - кубинский боксер, двукратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов.