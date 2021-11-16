Дворник из Херсона победил на Чемпионате мира по джиу-джитсу

Школьный дворник стал чемпионом мира по джиу-джитсу. Фото: Фейсбук/Игорь Евтушенко

Школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко выиграл золотую медаль на Чемпионате мира по джиу-джитсу в возрасте 45+.

"Я чемпион мира!!! Подробности и все остальное позже, слов нет, переполняют эмоции!!!" – написал 49-летний Евтушенко в Фейсбук.

О победе Евтушенко также сообщили в Херсонском горсовете.

"Игорь Евтушенко выиграл золотую медаль на состоявшемся в Объединенных Арабских Эмиратах чемпионате мира джиу-джитсу. Он выступал в категории "Мастер 4" (69 кг). В финале он победил представителя Азербайджана Азада Джафарзаде", – говорится на официальном сайте.

Евтушенко также является действующим чемпионом Украины и Европы по джиу-джитсу.

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О необычном дворнике Украина узнала после того, как он написал в соцсети, что собирает деньги на поездку на Чемпионат мира по джиу-джитсу. Мужчина утром убирает школьный двор, а после работы тренируется сам и учит других.

Небезразличные украинцы собрали деньги на стартовый вклад за один день. Остальное добавила промоутерская компания.

Джиу-джитсу — японское боевое искусство с оружием и без него.