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понедельник, 10 июня 2019 12:00

Двое игроков сборной Украины не сыграют с Люксембургом

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Двое игроков сборной Украины не сыграют с Люксембургом
Динамовец Беседин и "горняк" Бутко не смогут помочь команде Шевченко в заключительном матче сезона. Фото: www.dynamomania.com

У сборной Украины есть кадровые потери накануне важного матча отбора на Евро-2020.

Нападающий Артем Беседин и защитник Богдан Бутко не сыграют за сборную Украины в матче отбора на Евро-2020 против Люксембурга из-за травм.

Кроме этих двух футболистов, не сыграет завтра вингер Андрей Ярмоленко, который был вызван Андреем Шевченко в сборную накануне матчей с Сербией и Люксембургом, однако не готов пока играть, поскольку еще не восстановился полностью после травмы. Неизвестно, сыграет ли за сборную Украины завтра полузащитник Марлос.

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Против Люксембурга украинская сборная сыграет в понедельник, 10 июня. Поединок состоится во Львове, начало встречи в 21:45.

https://sportarena.com
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Дата
10
июня

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