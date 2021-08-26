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четверг, 26 августа 2021 10:31

Две украинские команды сыграют в Лиге чемпионов

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Две украинские команды сыграют в Лиге чемпионов
Украинским командам не повезло с п=распределением по корзинах. Фото: Reuters

Сегодня две украинские команды узнают соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

"Динамо" пробилось в основной турнир как чемпион УПЛ 2020/21. Оно будет сеянным в четвертой корзине.

"Шахтер" начал путь с третьего квалификационного раунда, где горняки прошли "Генк" (2:1, 2:1). В плей-офф донецкая команда справилась с "Монако" (1:0, 2:2 ОТ). "Шахтер" распределят в третью корзину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" отыгрался в матче с "Монако" и вышел в Лигу чемпионов

Жеребьевка состоится сегодня в 19:00 в Стамбуле. Наивысшим достижением украинских клубов является выход в полуфинал киевского "Динамо" в сезоне 1998-1999 годов.

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