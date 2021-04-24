Две украинки выиграли "золото" на чемпионате Европы по борьбе

Ирина Коляденко стала чемпионкой Европы. Фото: НОК Украины

Украинские борчихи Алла Белинская и Ирина Коляденко выиграли золотые награды чемпионата Европы.

Белинская в весовой категории до 72 кг в финале одолела представительницу Болгарии Юлианну Янаева - 6: 3. Коляденко в категории до 62 кг победила венгерку Марианну Састин - 4:1.

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Серебряная медаль - в активе Татьяны Рыжко. В финале до 65 кг она проиграла представительнице Молдовы Ирине Рынгач (0:10).

Алина Грушина-Акобо (до 57 кг) завоевала "бронзу". В схватке за медаль она победила итальянку Франческу Инделикато - 6:0.

А вот Соломия Винник осталась без медалей. В схватке за бронзовые награды украинка уступила немке Аннике Вендль.

24 апреля пройдет финалы в греко-римской борьбе. На бронзовые медали с Украинской продолжают претендовать Александр Грушин, Дмитрий Пышков, Жан Беленюк и Александр Чернецкий. Пока в копилке сборной Украины шесть наград.