Два украинские футболисты поборются за кубок Греции

Сегодня вечером в финале Кубка Греции сыграют "АЭК" и "ПАОК".
В составе первого играет украинский защитник Дмитрий Чигринский
В составе "ПАОКа" выступает другой украинец полузащитник Евгений Шахов.
Чигринский в нынешнем сезоне провел 27 матчей и забил 1 гол, а у Шахова 33 игры и 7 голов.
5 из 7 забитых мячей Шахматная пришлись как раз на матче Кубка Греции, сообщает sport.ua.
Начало матча в 20:30 по киевскому времени.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "АЭК" Чигринского вышел в финал Кубка Греции, благодаря фантастическому голу на последней минуте матча
Игрок сборной Украины Дмитрий Чигринский стал чемпионом Греции. Афинский "АЭК" впервые за 24 года выиграл чемпионат.
Комментарии