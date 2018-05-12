Два украинские футболисты поборются за кубок Греции

Кубок Греции. Фото: Footboom.com

Сегодня вечером в финале Кубка Греции сыграют "АЭК" и "ПАОК".

В составе первого играет украинский защитник Дмитрий Чигринский

В составе "ПАОКа" выступает другой украинец полузащитник Евгений Шахов.

Чигринский в нынешнем сезоне провел 27 матчей и забил 1 гол, а у Шахова 33 игры и 7 голов.

5 из 7 забитых мячей Шахматная пришлись как раз на матче Кубка Греции, сообщает sport.ua.

Начало матча в 20:30 по киевскому времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "АЭК" Чигринского вышел в финал Кубка Греции, благодаря фантастическому голу на последней минуте матча

Игрок сборной Украины Дмитрий Чигринский стал чемпионом Греции. Афинский "АЭК" впервые за 24 года выиграл чемпионат.