Два украинца вышли в финал Кубка Европы в прыжках в длину

Украинские легкоатлеты Сергей Никифоров и Владислав Мазур вышли в финал соревнований по прыжкам в длину на чемпионате Европы по легкой атлетике в Глазго.
Первое место в квалификации занял именно Никифоров, прыгнув на 8,03 метра — лучший результат Сергея в сезоне.
В свою очередь, Мазур занял восьмое место в квалификации с показателем в 7,64 метра.
Финал соревнований состоится в последний день чемпионата Европы, 3 марта.
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Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении проводится 1-3 марта в Глазго.
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