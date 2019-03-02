Два украинца вышли в финал Кубка Европы в прыжках в длину

Владислав Мазур.фото oda.zt.gov.уа. Фото:oda.zt.gov.ua

Украинские легкоатлеты Сергей Никифоров и Владислав Мазур вышли в финал соревнований по прыжкам в длину на чемпионате Европы по легкой атлетике в Глазго.

Первое место в квалификации занял именно Никифоров, прыгнув на 8,03 метра — лучший результат Сергея в сезоне.

В свою очередь, Мазур занял восьмое место в квалификации с показателем в 7,64 метра.

Финал соревнований состоится в последний день чемпионата Европы, 3 марта.

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Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении проводится 1-3 марта в Глазго.