Два лидера АЗ рискуют пропустить матч против "Динамо"

Вингер АЗ Келвин Стенгс и кого партнер по атакующей звена Усама Идриси рискуют не сыграть в матче квалификации Лиги чемпионов против "Динамо".
Оба футболиста нидерландского клуба не принимали участия в последних спаррингах нидерландского клуба, сообщает Voetbalprimeur.
Стенгс и Идриси - главная ударная сила соперника "Динамо" на флангах атаки.
Также под большим вопросом участие в поединке с киевлянами центрального полузащитника Йорди Класи, который тоже пропустил последние матчи команды.
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Поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" - АЗ состоится в Киеве 15 сентября. Начало игры - в 20. 00.
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