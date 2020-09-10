Два лидера АЗ рискуют пропустить матч против "Динамо"

Келвин Стенгс не может работать в общей группе. Фото: gettyimages.com

Вингер АЗ Келвин Стенгс и кого партнер по атакующей звена Усама Идриси рискуют не сыграть в матче квалификации Лиги чемпионов против "Динамо".

Оба футболиста нидерландского клуба не принимали участия в последних спаррингах нидерландского клуба, сообщает Voetbalprimeur.

Стенгс и Идриси - главная ударная сила соперника "Динамо" на флангах атаки.

Также под большим вопросом участие в поединке с киевлянами центрального полузащитника Йорди Класи, который тоже пропустил последние матчи команды.

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Поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" - АЗ состоится в Киеве 15 сентября. Начало игры - в 20. 00.