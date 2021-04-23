Дубль Месси помог "Барселоне" одержать разгромную победу

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Хетафе" - 5:2.

На старте поединка команды обменялись забитыми голами. Но потом хозяева забили дважды. Дубль на свой счет записал капитан каталонцев Лионель Месси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Барселона отказалась выходить из Суперлиги

После перерыва "Хетафе" удалось уменьшить отставание в счете, но в конце матча "Барселона" наказала соперника при желании отыграться еще двумя голами.

После победы команда Рональда Кумана вернулась на третье место в турнирной таблице. "Барселона" отстает от лидера "Атлетико" на пять очков, имея игру в запасе. В текущем туре "матрасники" победили "Уэску".

В следующем туре "Барселона" сыграет в гостях против "Ввильярреала".