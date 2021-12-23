Дубль Бензема помог "Реалу" одолеть "Атлетик"

Карим Бензема выступает за "Реал" более десяти лет Фото: Reuters

В 21-м туре чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Атлетик" -2:1.

Уже на 4-й минуте встречи Карим Бензема вывел "сливочных" вперед. Через три минуты французский форвард отличился еще раз. "Атлетик" не сдался и быстро сократил отставание усилиями Ойана Сансета.

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Во второй половине встречи команды несколько раз угрожали воротам друг друга, однако счет на табло не изменился.

"Реал" продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 15 матчей. Команда Карло Анчелотти уверенно лидирует в Примере, опережая "Севилью" на восемь очков. "Атлетик" остался на десятой позиции в турнирной таблице. 2 января "Реал" на выезде сыграет против "Гетафе". "Атлетик" 3 января встретится с "Осасуной".