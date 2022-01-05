Дождался. Лунин сегодня сыграет за "Реал"

Лунин дождалсяя своего часа. Фото: Reuters

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти намекнул, что голкипер Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на кубковый матч с "Алькояно", который начнётся сегодня в 22:30.

"Можно сказать, что у Лунина есть абонемент на игру "Алькояно". Он хорошо знает поле, знаком с атмосферой, поэтому может провести хорошую игру. Я сказал ему одно: он заслуживает играть чаще, поскольку обладает нужными навыками. Хочу прояснить ситуацию: в этом матче я хочу предоставить игровое время только одному футболисту запаса – Лунину. В остальном я собираюсь выставить лучший состав из возможных, мы настроены на победу", – приводит слова Анчелотти AS.

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Андрей Лунин до сих пор не сыграл ни одного матча за "Реал" под руководством Анчелотти. В прошлом году он проиграл в кубоковом матче, когда командой руководил Зинедин Зидан.